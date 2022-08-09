Российская шизофрения - в рф одобрили бы решение путина и о прекращении войны, и о новом наступлении

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Більш ніж половина росіян вважають, що війна в Україні затягнулася, а на думку третини, військові дії продовжаться ще понад рік.

Про це йдеться у новому опитуванні соціологічної служби Russian Field, яке опублікував російський «Комерсант».

При цьому 60% респондентів підтримали б рішення володимира путіна розпочати новий наступ на Київ, але одночасно 65% схвалили б і намір свого президента зупинити війну і підписати мирну угоду.

Російські експерти вважають, що така суперечність пов’язана з небажанням суспільства думати про великі політичні проблеми.

Думку про те, що так звана «спеціальна військова операція росії в Україні» затяглася, підтримали 59% учасників опитування служби Russian Field: 33% зазначають, що війна «виразно» затяглася, ще 26% - що «швидше» затягнулася.

Зворотної думки дотримуються 28% респондентів, а 13% важко або відмовилися відповідати на це питання. При цьому 41% опитаних зізналися, що відчувають «втому від новин про перебіг військової операції в Україні», але більшість (56%) таких відчуттів не відчувають.

На думку 30% респондентів, війна в Україні триватиме ще понад рік, 18% вважають, що військові дії закінчаться протягом року.

У тому, що війна проходить «певно чи швидше успішно», впевнені 62% росіян, зворотної думки дотримуються 19%.

Водночас майже дві третини опитаних чоловіків (62%) не готові особисто взяти участь у військових діях в Україні, якщо у них випаде така нагода — це на 6% більше за показники аналогічного опитування, яке проходило в другій половині травня.

Про бажання стати добривом для української землі заявили 29% респондентів, причому найчастіше в цьому визнаються люди віком від 45 до 59 років (37%). Серед чоловіків від 18 до 29 років повоювати за «росію-матінку» лише 23%.

Охочих допомогти російським військовим матеріально теж небагато: 67% взагалі готові жертвувати власні кошти на підтримку «спецоперації», а 12% згодні витрачати цього трохи більше ніж 1 тис. рублів на місяць.

Рішення путіна вже «завтра оголосити про початок нового наступу на Київ» підтримали б 60% респондентів, а 26% виступили б проти.

Загалом за продовження військової операції висловилося 52% опитаних, а за перехід до мирних переговорів — 38%.

Автори дослідження зазначають, що за період із середини березня до кінця липня співвідношення прихильників та противників спецоперації практично не змінилося: зараз її підтримують 69% респондентів, протилежної думки дотримуються 23%, а ще 8% важко або відмовилися відповісти.

На думку політолога Олексія Макаркіна, той факт, що більшість росіян готові схвалити два протилежні рішення путіна (про зупинення спецоперації та про початок нового наступу) можна вважати висловом довіри президенту.

Крім того, в російському суспільстві вкорінилася установка, що «начальству видніше, ми люди маленькі».