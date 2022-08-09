Россияне повредили азотно-кислородную станцию на Запорожской АЭС, есть риск утечки водорода

Россияне повредили азотно-кислородную станцию на ЗАЭС, есть риск утечки водорода

https://racurs.ua/n173541-rossiyane-povredili-azotno-kislorodnuu-stanciu-na-zaporojskoy-aes-est-risk-utechki-vodoroda.html

Ракурс

Російські окупанти пошкодили азотно-кисневу станцію на Запорізькій атомній станції (ЗАЕС), є ризик витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Високою залишається й пожежна небезпека на ЗАЕС. Уранці 9 серпня «Енергоатом» повідомив, що Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. На одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, відключений один із трьох робочих блоків. Також пошкоджені три датчики радіаційного моніторингу.

Хоч і український персонал продовжує працювати на станції, наслідки можуть бути фатальними. Окрім загроз життю громадян, окупанти мають наміри під'єднати ЗАЕС до російських електромереж. Такий хід подій може позбавити Україну близько 10% потужностей в електроенергетиці.