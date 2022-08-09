Десять Чернобылей – Киев просчитал последствия аварии на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС

https://racurs.ua/n173537-desyat-chernobyley-kiev-proschital-posledstviya-avarii-na-krupneyshey-v-evrope-zaporojskoy-aes.html

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Російські окупаційні війська обстрілюють з окупованої ними території Запорізьку АЕС і підконтрольні Україні населені пункти. Водночас окупанти погрожують підірвати ЗАЕС. Станція замінована (дані української розвідки).

7 серпня, за інформацією «Енергоатому», російський генерал Валерій Васильєв, командир окупаційного гарнізону на ЗАЕС, екс-начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЦВО рф зробив заяву щодо запорізької атомної станції. Коротко, суть заяви в наступному:

ЗАЕС буде або вільною російською територією, або випаленою пустелею. Солдати рф готові в будь який момент виконати найважчий наказ. Ворог (тобто — власник ЗАЕС, Україна) попереджений, що станція замінована.

Увечері 8 серпня всі заяви про це були видалені з першоджерел, але розвідка підтверджує, що станція замінована.

Як повідомила на своїй сторінці у Фейсбук Лала Тарапакіна, радниця міністра довкілля, колегія Держатомрегулювання ухвалила рішення про визнання дій російських військових на території АЕС актом ядерного тероризму. Державна агенція з управління Зоною відчуження підготувала вірогідний сценарій розвитку подій у разі вибуху на ЗАЕС (це лише приблизна оцінка).

Для оцінки можливих наслідків катастрофи на ЗАЕС відштовхувалися від наслідків аварії у 1986 на ЧАЕС.

На четвертому реакторі ЧАЕС було 2 тис. паливних збірок. На ЗАЕС у шести реакторах та у сховищі відпрацьованого палива знаходиться до 18 тис. паливних збірок (в 9−10 разів більше).

В Держагенції припускають, що наслідки аварії на ЗАЕС можуть бути в 10 разів більш потужні, ніж у 1986 на ЧАЕС.

Площа потенційної зони відчуження складе до 30 000 км2 (як 10 Чорнобильських зон відчуження) і Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства.

Площа потенційної забрудненої території — до 2 млн кв. км (це площа трьох таких держав як Україна).

Від вітру залежить ступінь зараження інших територій України та Європи, росії та білорусі.

Кількість ліквідаторів може скласти від 1 млн осіб.

У результаті вибуху загинуть десятки тисяч, в залежності від поточної кількості осіб на території Запорізької області. Кількість евакуйованих/відселених осіб — від 2 млн осіб

Вода у Дніпрі стане забрудненою радіонуклідами на неосяжну кількість років. Станеться викид радіоактивного цезію-137 у кількостях, небезпечних для здоров’я людей, ґрунтів, водойм. На Україну припаде основна частина викидів, але постраждають також ЄС, білорусь і росія.

До аварії може призвести: пожежа, вибух, або ураження снарядами, бомбами, ракетами.

Нагадаємо, що росіяни уже розмістили військову техніку в машинній залі першого енергоблоку, де розташований турбогенератор і знаходиться велика кількість мастила.