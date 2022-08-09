Росіяни пошкодили азотно-кисневу станцію на Запорізькій АЕС, є ризик витоку водню

Окупанти пошкодили азотно-кисневу станцію на ЗАЕС, є ризик витоку водню.

https://racurs.ua/ua/n173541-rosiyany-poshkodyly-azotno-kysnevu-stanciu-na-zaes-ie-ryzyk-vytoku-vodnu.html

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Російські окупанти пошкодили азотно-кисневу станцію на Запорізькій атомній станції (ЗАЕС), є ризик витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Високою залишається й пожежна небезпека на ЗАЕС. Уранці 9 серпня «Енергоатом» повідомив, що Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. На одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, відключений один із трьох робочих блоків. Також пошкоджені три датчики радіаційного моніторингу.

Хоч і український персонал продовжує працювати на станції, наслідки можуть бути фатальними. Окрім загроз життю громадян, окупанти мають наміри під'єднати ЗАЕС до російських електромереж. Такий хід подій може позбавити Україну близько 10% потужностей в електроенергетиці.