СБУ викрила «крота» у своїх лавах в Харкові

https://racurs.ua/ua/n173540-sbu-vykryla-krota-u-svoyih-lavah-v-harkovi.html

Ракурс

Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області, який працював на спецслужби рф.

Раніше він працював у Харківській міській раді, але після вторгнення влаштувався на роботу до спецслужби. Очевидно, за завданням своїх кураторів з рф. В обмін за співпрацю ворог надав «кроту» гарантії безпеки для нього і його родини, якби рф вдалося захопити регіон.

Зрадник передавав ворогу українські розвіддані про ЗСУ, а також плани та інформацію про діяльність українських підрозділів, правоохоронних органів і спецслужб.

Покидька затримали «на гарячому» — після того, як він попросив представника спецслужб рф завдати удару по об'єкту, де знаходиться особовий склад СБУ.

Окупанти використовували інформацію від зрадника для передислокації власних підрозділів, аби захиститись від артилерійських ударів. Крім того, ці дані рф використовувала для планування диверсій, артилерійських і прицільних ракетних обстрілів по стратегічних об'єктах Харкова.

«Ракурс» повідомляв, що СБУ повідомила про підозру у держзраді колишньому заступнику голови ГУР МОУ. Підозрюваний передавав російським спецслужбам таємну інформацію щодо актуальної військово-політичної ситуації в Україні.

Затриманий працював заступником голови ГУР МОУ з 2008 до 2010 років. Пізніше працював на різних посадах державної служби цього відомства, а також у лавах керівного складу Державного космічного агентства України.