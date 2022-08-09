Банкова прокоментувала запрошення Зеленського на саміт G20 до Індонезії

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У разі присутності на саміті «Групи двадцяти» (G20) володимира путіна, президент України Володимир Зеленський також може відвідати зустріч світових лідерів в Індонезії.

Таку заяву зробив радник голови ВП Михайло Подоляк в інтерв’ю «ВВС Україна».

Зеленський ще не вирішив, чи приймати запрошення на саміт G20, сказав Подоляк.

Це вирішуватиметься конкретно ближче вже до саміту, це перше. Друге, президент вважає, що він має перебувати на території України, бо сьогодні онлайн-формати дозволяють ефективно працювати на будь-яких самітах. Але є третє - якщо буде путін, то безумовно, потрібно думатиме про необхідність нашої присутності, — розповів радник голови ОП.

29 червня влада Індонезії виключила особисту присутність президента росії на саміті «Групи двадцяти», який відбудеться 15−16 листопада на Балі. Про це повідомив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

При цьому він не виключив виступу Путіна з відеозв’язку.

Згодом помічник президента рф повідомив, що путін прийняв запрошення Індонезії брати участь у саміті G20, але «формат поки що уточнюється».

Наприкінці червня відбулися візити президента Індонезії Джоко Відодо до Києва і москви.

У квітні міністри фінансів та голови центральних банків низки західних країн залишили засідання у рамках G20 у Вашингтоні під час виступу російських представників. Із зали вийшли члени делегацій США, Великої Британії, Франції та Канади, а також України — на знак протесту проти російського військового вторгнення на українську територію. Багато хто з тих, хто брав участь у зустрічі дистанційно, вимкнули відеокамери.

Передбачається, що президент росії все ж візьме участь у саміті G20 по відеозв’язку.

Президент Індонезії запросив рф на саміт G20 Росію, намагаючись налагодити дипломатичні канали в ситуації, коли західні держави намагаються ізолювати на глобальній арені путіна.

Відодо довелося враховувати і позицію таких держав, як Індія, ПАР, Бразилія, Мексика та Саудівська Аравія, які, перш за все, зацікавлені обговорити на глобальній арені шляхи подолання негативних наслідків коронавірусної пандемії.

Зеленський сказав Відодо, що планує приїхати, але це залежатиме від військової ситуації в Україні та від «складу учасників» саміту.