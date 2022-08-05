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СБУ зі стріляниною затримала колишнього розвідника-зрадника
СБУ зі стріляниною затримала колишнього розвідника-зрадника (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n173418-sbu-zi-strilyanynou-zatrymala-kolyshnogo-rozvidnyka-zradnyka-foto.htmlРакурс
СБУ повідомила про підозру у держзраді колишньому заступнику голови ГУР МОУ.
Підозрюваний передавав російським спецслужбам таємну інформацію щодо актуальної військово-політичної ситуації в Україні.
Затриманий працював заступником голови ГУР МОУ з 2008 до 2010 років. Пізніше працював на різних посадах державної служби цього відомства, а також у лавах керівного складу Державного космічного агентства України.
Під час затримання він намагався застрелити представників Служби безпеки. Наразі затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Спецслужби рф зацікавилися затриманим, оскільки той мав прокремлівські погляди, які сформувалися під час навчання за часів СРСР у Московському вищому загальновійськовому командному училищі та академії ім. Фрунзе.
За завданням окупантів він збирав секретну інформацію, яка циркулює в Міноборони, у тому числі Головному управлінні розвідки, а також в Національній академії Сухопутних військ імені Сагайдачного.
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