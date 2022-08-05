СБУ со стрельбой задержала бывшего разведчика-изменника

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Ракурс

СБУ повідомила про підозру у держзраді колишньому заступнику голови ГУР МОУ.

Підозрюваний передавав російським спецслужбам таємну інформацію щодо актуальної військово-політичної ситуації в Україні.

Затриманий працював заступником голови ГУР МОУ з 2008 до 2010 років. Пізніше працював на різних посадах державної служби цього відомства, а також у лавах керівного складу Державного космічного агентства України.

Під час затримання він намагався застрелити представників Служби безпеки. Наразі затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Спецслужби рф зацікавилися затриманим, оскільки той мав прокремлівські погляди, які сформувалися під час навчання за часів СРСР у Московському вищому загальновійськовому командному училищі та академії ім. Фрунзе.

За завданням окупантів він збирав секретну інформацію, яка циркулює в Міноборони, у тому числі Головному управлінні розвідки, а також в Національній академії Сухопутних військ імені Сагайдачного.