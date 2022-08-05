СБУ устроила обыски у бизнесмена Михаила Бродского

Бизнесмен Михаил Бродский. Фото: fbu.kiev.ua

https://racurs.ua/n173417-sbu-ustroila-obyski-u-biznesmena-mihaila-brodskogo.html

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Обшуки у бізнесмена Михайла Бродського влаштувала Служба безпеки України.

Слідчі дії тривають у справі, яка стосується незаконного видобутку піску та несплати податків протягом 2017−2019 років. У справі фігурує бізнесмен та його син. Про це 5 серпня повідомила «Українська правда» з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах.

Зазначається, що обшуки проводяться у Києві. Слідчі нагрянули в ресторан «Калина», Річпорт та до комерційного директора Бродського.

Сам бізнесмен заявив, що вважає справу проти себе «замовленням».

Моя позиція що це замовлення. Чекаємо розвитку. У СБУ немає іншої роботи? — зазначив сам Бродський.

Нагадаємо, у березні Державне бюро розслідувань провело обшуки у низки народних депутатів від фракції «Опозиційна платформа — За життя». У парламентарів вилучили три рушниці, дві гранати Ф-1 та РГД-5 та пістолет.

Джерела: «Українська правда»