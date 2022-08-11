В Херсонской области "устали" электроопоры, ведущие от Каховки в сторону Крыма (ФОТО)

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Опір російським окупантам триває. На Херсонщині почали падати високовольтні лінії передач, які ведуть від Запорізької АЕС в окупований Крим.

Колишній радник голови Херсонської ОВА, депутат Сергій Хлань 11 серпня повідомив, що на Херсонщині впали електроопори, які ведуть від Каховки до Чаплинки, у бік Криму.

За його словами, це сталося після заяв окупантів про плани підʼєднати Запорізьку атомну електростанцію до російської енергосистеми.

Раніше МАГАТЕ повідомила про відновлення Україною резервного електропостачання Запорізької атомної електростанції.

Персонал «росатому» передав на станцію спеціальну програму з перепідключення ЗАЕС до Криму. Про це повідомив президент «Енергоатому» Петро Котін.

Передумовою виконання цієї програми є пошкодження ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою України. Зауважимо, раніше Котін казав, що ЗАЕС пов’язана з Україною лише однією лінією.

Для того, щоб перемикнути ЗАЕС на Крим, потрібно загасити весь південь України — окуповані території Херсонської та Запорізької областей. Після цього області знову планують заживити від підстанції в Джанкої, поступово дійти до Каховської, а потім — до ЗАЕС, — розповів президент «Енергоатому».

Після цього станцію неможливо буде повернути до української енергосистеми. Котін наголосив, що зараз ситуація на ЗАЕС близька до тієї, яка була на японській Фукусімі-1 перед аварією у 2011 році.