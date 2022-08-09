Запорожская АЭС, фото: Андрей Цаплиенко

https://racurs.ua/n173555-okkupanty-hotyat-perepodkluchit-zaporojskuu-aes-na-krym-energoatom.html

Ракурс

Запорізьку АЕС рашисти хочуть перепідключити на тимчасово окупований Крим.

Відповідну спеціальну програму на станцію передав персонал «Росатома». Про це в ефірі телемарафону заявив президент «Енергоатома» Петро Котін, повідомляє агентство «Укрінформ».

Зазначається, що як передумову для таких дій рашисти оголосили важке пошкодження ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою України.

Пошкоджено три лінії, і зараз ЗАЕС працює, на жаль, з видачею в одну лінію. І це дуже небезпечно, бо може статися відключення і цієї лінії чи пошкодження її через обстріли, — зазначив Котін. — Після цього станція перейде в режим, коли вона не має зовнішнього забезпечення електроживлення.

Він додав, що на станції є 20 дизель-генераторів, які на випадок аварії будуть охолоджувати всі активні зони в реакторах.

На Запорізькій АЕС ми близько від першої стадії японської Фукусіми, бо там, нагадаю, є зараз лише одна лінія. Якщо вона (станція — ред.) відключиться і перейде на дизель-генератори, то все буде залежати від надійності їх роботи і достатньої кількості палива, що там є для цих дизелів, — наголосив Котін.

За словами очільника «Енергоатома», для перепідключення ЗАЕС на Крим її доведеться загасити, а також загасити весь південь України — окуповані частини Херсонської та Запорізької областей.

Це прописано в програмі. Після цього вони починають знову заживлювати області від підстанції в Джанкої і потім поступово доходять до Каховської, а потім заживлюють ЗАЕС. Після чого її неможливо вже буде підключити до української енергосистеми, вона залишиться на російській частоті. Це їхній план, і вони почали його реалізувати, — наголосив Котін.

За його словами, коли будуть повністю погашені дві області, вимкнута Запорізька АЕС, це і є найнебезпечніший режим для станції.

ЗАЕС захоплена 4 березня, на її території перебувають 500 російських військових.

Джерело: «Укрінформ»