Оккупанты хотят переподключить Запорожскую АЭС на Крым — «Энергоатом»https://racurs.ua/n173555-okkupanty-hotyat-perepodkluchit-zaporojskuu-aes-na-krym-energoatom.htmlРакурс
Запорізьку АЕС рашисти хочуть перепідключити на тимчасово окупований Крим.
Відповідну спеціальну програму на станцію передав персонал «Росатома». Про це в ефірі телемарафону заявив президент «Енергоатома» Петро Котін, повідомляє агентство «Укрінформ».
Зазначається, що як передумову для таких дій рашисти оголосили важке пошкодження ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою України.
Пошкоджено три лінії, і зараз ЗАЕС працює, на жаль, з видачею в одну лінію. І це дуже небезпечно, бо може статися відключення і цієї лінії чи пошкодження її через обстріли, — зазначив Котін. — Після цього станція перейде в режим, коли вона не має зовнішнього забезпечення електроживлення.
Він додав, що на станції є 20 дизель-генераторів, які на випадок аварії будуть охолоджувати всі активні зони в реакторах.
На Запорізькій АЕС ми близько від першої стадії японської Фукусіми, бо там, нагадаю, є зараз лише одна лінія. Якщо вона (станція — ред.) відключиться і перейде на дизель-генератори, то все буде залежати від надійності їх роботи і достатньої кількості палива, що там є для цих дизелів, — наголосив Котін.
За словами очільника «Енергоатома», для перепідключення ЗАЕС на Крим її доведеться загасити, а також загасити весь південь України — окуповані частини Херсонської та Запорізької областей.
Це прописано в програмі. Після цього вони починають знову заживлювати області від підстанції в Джанкої і потім поступово доходять до Каховської, а потім заживлюють ЗАЕС. Після чого її неможливо вже буде підключити до української енергосистеми, вона залишиться на російській частоті. Це їхній план, і вони почали його реалізувати, — наголосив Котін.
За його словами, коли будуть повністю погашені дві області, вимкнута Запорізька АЕС, це і є найнебезпечніший режим для станції.
ЗАЕС захоплена 4 березня, на її території перебувають 500 російських військових.
Джерело: «Укрінформ»