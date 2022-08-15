Суд в днр обвинил еще пятерых иностранцев в наемничестве, трем грозит смертная казнь – росСМИ

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Суд в днр звинуватив ще п’ятьох іноземців у найманстві, трьом загрожує смертна кара, повідомили 15 серпня росЗМІ.

Агентство Reuters 15 серпня з посиланням на декілька російських ЗМІ розповіло, що британцю Джону Гардінгу, хорвату Векославу Пребегу та громадянину Швеції Матіасу Густафссону, захопленим у Маріуполі та його околицях, загрожує можливий смертний вирок за законами фейкової недореспубліки днр.

Пропагандисти з ТАСС повідомили, що ще двом британцям, Ділану Хілі та Ендрю Хіллу, також висунули звинувачення, але їм не загрожує страта.

Усі п’ятеро обвинувачених свою провину за пред’явленими звинуваченнями не визнали. За словами так званого судді, судове засідання відновиться на початку жовтня.

Окупаційна влада в червні засудила до смертної кари двох британців і одного громадянина Марокко, захоплених у бойових діях разом з українськими військами проти росії за звинуваченням у спробі насильницького захоплення влади та найманстві.

На ситуацію відреагував Держсекретар США Ентоні Блінкен:

Ми стурбовані повідомленнями про звинувачення проти громадян Великої Британії, Швеції та Хорватії незаконною владою на сході України. росія та її ставленики зобов’язані поважати міжнародне гуманітарне право, включно з правами та захистом військовополонених.

12 серпня стало відомо, що так званий верховний суд нікчемної днр 15 серпня розгляне кримінальну справу шести іноземців, які воювали на боці України та потрапили в полон. Засідання будуть відкритими.

Якщо провину підсудних доведуть, за законами фейкової недореспубліки їм загрожує покарання аж до страти, мораторію на виконання якої в терористів днр немає. У червні в Донецьку засудили до страти двох громадян Великобританії Шона Піннера та Ейдена Есліна, а також громадянина Марокко Брагіма Саадуна. Їх звинуватили у найманстві через те, що вони воювали на боці України.

Також у Маріуполі готується так званий «трибунал» над бійцями «Азова». Там звели високі клітини на сцені філармонії та будують ангар для приймання автозаків. Про дату початку процесу наразі невідомо. Сім’ї полонених з «Азова» звернулися до міжнародних організацій із проханням вплинути на представників терористів днр для скасування «трибуналу».