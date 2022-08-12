Мариупольскую филармонию поспешно готовят к процессу над "Азовом"

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Ракурс

Маріупольську філармонію поспішно готують для процесу над військовополоненими з «Азова».

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко написав у своїх соцмержах, що до будівлі прибудовують спеціальний ангар-гараж для приймання автозаків, які привозитимуть військовополонених.

Він виклав у мережу й відповідні фото.

Тим часом Україна закликає весь цивілізований світ не допустити судилища над взятими в полон захисниками Маріуполя. Про це йдеться у спільній заяві сил безпеки та оборони.

У ньому наголошується, що операція з порятунку 2,5 тис. військових, які обороняли Маріуполь, була єдиним можливим варіантом, щоб зберегти їх життя.