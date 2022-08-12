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Маріупольську філармонію поспішно готують для процесу над "Азовом"
Маріупольську філармонію поспішно готують для процесу над «Азовом» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n173645-mariupolsku-filarmoniu-pospishno-gotuut-dlya-procesu-nad-azovom-foto.htmlРакурс
Маріупольську філармонію поспішно готують для процесу над військовополоненими з «Азова».
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко написав у своїх соцмержах, що до будівлі прибудовують спеціальний ангар-гараж для приймання автозаків, які привозитимуть військовополонених.
Він виклав у мережу й відповідні фото.
Тим часом Україна закликає весь цивілізований світ не допустити судилища над взятими в полон захисниками Маріуполя. Про це йдеться у спільній заяві сил безпеки та оборони.
У ньому наголошується, що операція з порятунку 2,5 тис. військових, які обороняли Маріуполь, була єдиним можливим варіантом, щоб зберегти їх життя.
Ми закликаємо увесь цивілізований світ не допустити анонсованого катами судилища у Маріуполі над українськими захисниками та захисницями. Вимагаємо негайно направити представників Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць, в яких утримують українських військовополонених, передусім — Оленівки, — йдеться у заяві.
12 серпня стало відомо, що так званий верховний суд нікчемної днр 15 серпня розгляне кримінальну справу шести іноземців, які воювали на боці України та потрапили в полон. Як повідомляє російський «Інтерфакс» із посиланням на джерело в суді, обвинуваченими будуть громадянин Швеції Матіас Густавссон, громадянин Хорватії Векослав Пребег, а також британці Джон Хардінг, Ендрю Хілл та Ділан Хілі. Засідання буде відкритим.
Якщо провину підсудних доведуть, за законами фейкової недореспубліки їм загрожує покарання аж до страти, мораторію на виконання якої в терористів днр немає.
У червні в Донецьку засудили до страти двох громадян Великобританії Шона Піннера та Ейдена Есліна, а також громадянина Марокко Брагіма Саадуна. Їх звинуватили у найманстві через те, що вони воювали на боці України.
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