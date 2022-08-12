14 спутников Maxar будут отслеживать гиперзвуковые ракеты

https://racurs.ua/n173644-14-sputnikov-maxar-budut-otslejivat-giperzvukovye-rakety.html

Ракурс

Компанія Maxar Technologies допоможе Пентагону створити систему попередження про ракетні напади гіперзвукової зброї.

Її 14 супутників будуть готові до 2024 року, на орбіті вони з’являться у 2025 році, повідомляє Space.

Супутники відстежуватимуть гіперзвукові ракети, які рухаються зі швидкістю від 5 Махів (понад 6 100 км/год) і стануть частиною програми гіперзвукової протиракетної оборони США, до якої залучені SpaceX, Northrop Grumman, Raytheon Missiles & Defense та технологічна компанія L3Harris Technologies.

Наразі США і Велика Британія працюють над створенням захисту від гіперзвукових ракет росії та Китаю. Ці ракети називають зброєю майбутнього.

Раніше Пентагон побудував на Алясці радар для відстежування гіперзвукових ракет та супутників, а у травні 2022 року успішно випробував власну гіперзвукову ракету AGM-183A від компанії Lockheed Martin. Ракета досягла швидкості, яка у пʼять разів вища за швидкість звуку (понад 6 тис. км/год).

У січні 2022 року про успішний тест гіперзвукової ракети заявила КНДР. путін заявив про успішний залповий пуск гіперзвукової ракети «Циркон» в грудні 2021 року. Тоді ж у рф заявили, що поставили на бойове чергування ракетну систему С-550.

11 серпня компанія Maxar Technologies зафіксувала ситуацію на військовому аеродромі «Саки» в Криму, зробивши супутникові знімки.

На інфрачервоних фото аеродрому спалена рослинність зображена чорним або сірим кольорами, решта — червоним або рожевим. Також видно три майже ідентичні кратери, які утворилися внаслідок точного удару по будівлях захопленої російськими окупантами авіабази.