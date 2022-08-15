Долетались - в россии планируют заменить второго пилота искусственным интеллектом

https://racurs.ua/n173743-doletalis-v-rossii-planiruut-zamenit-vtorogo-pilota-iskusstvennym-intellektom.html

Ракурс

У росії у вантажних та пасажирських літаках планують замінити другого пілота комп’ютером з метою економії.

У повідомленні російського мінпромторгу на порталі держзакупівель вказується, що уряд прагне замінити другого пілота на віртуального та знизити таким чином вартість експлуатації літаків.

Оголошено конкурс на розробку такої технології до кінця 2024 року. Експерти нагадують, що міжнародні вимоги безпеки польотів припускають, що в кабіні літака завжди має бути не менше двох осіб.

Нова технологія мусить замінити другого пілота у літаках на віртуального. Ціна питання 2,9 млрд рублів.

Відтак, у росії у 2030-х роках комерційними повітряними суднами зможе управляти один член екіпажу.

Це, з одного боку, дозволить суттєво знизити вартість експлуатації повітряних суден, а з іншого боку, вимагатиме проведення заходів, які виключають суттєве збільшення навантаження на єдиного пілота, — сказано в матеріалах закупівлі.

Щоб «зменшити навантаження на пілота повітряного судна», міністерство пропонує модернізувати інформаційно-керівне поле кабіни, розробити технічний вигляд віртуального другого пілота та інтегрувати літак із такою технологією в систему управління повітряним рухом.

Російські «Відомості» зазначили, що в матеріалах закупівлі не вказано моделі літака, в якому планують використовувати технологію віртуального другого пілота. До категорії комерційних повітряних суден входять і вантажні, і пасажирські літаки.

Міжнародні правила безпеки польотів передбачають, що в кабіні пілота мають бути щонайменше дві особи, зазначив керівник практики авіації та фінансування активів BGP Litigation Владислав Риков. Щоб запровадити віртуального другого пілота, каже він, потрібно змінити російські авіаційні правила та інші документи.

Нагадаємо, що найближчим часом авіасполучення в росії може повністю припинитися — тамтешнім провідним авіакомпаніям уже доводиться розбирати неушкоджені літаки на деталі для ремонту суден Airbus та Boeing.

Через санкції у рф більше немає доступу до сертифікованого технічного обслуговування та запчастин, а частина літаків узагалі застрягла за кордоном. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну російська авіаційна промисловість живе в борг.

Німецьке видання Welt повідомляє, що «проблема росії може бути виражена однією цифрою у 70% - це частка Airbus та Boeing, у парку яких приблизно з 880 літаків російських авіакомпаній — за вирахуванням найменших регіональних літаків ще радянського виробництва».

За даними мінтрансу рф, 95% пасажирів у росії перевозять літаками іноземного виробництва, а згідно з дослідженням CH-Aviation, 15% російського авіафлоту зависло за межами країни. Це ті повітряні судна, які, для прикладу, перебували на обслуговуванні за кордоном до початку повномасштабної війни або ж їх просто конфіскували вже після 24 лютого.