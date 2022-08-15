Креатив от ВСУ – из трофейных тягача и пушки собрали противотанковую САУ

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В ЗСУ розробили власну самохідну протитанкову артилерійську установку. Із трофейної російської техніки.

Військовослужбовці 59 окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка поєднали армійський тягач МТ-ЛБ та протитанкову гармату МТ-12 «Рапіра».

Конструкція має збільшити ефективність гармати та швидкість стрільби.

Усю проектну і конструкторську роботу піхотинці зробили самотужки. Система вже протестована і знаходиться в зоні бойових дій.

Штатно «Рапіра» причіпна, але встановлення гармати на МТ-ЛБ зменшить час розгортання гармати на передовій.

Одне з ключових завдань було створення конструкції, яка повинна витримувати постріли, щоб не сталося відриву гармати від машини.

Військові розповіли, що ця конструкція збільшить ефективність гармати та швидкість стрільби.

Вона ефективніше буде під час роботи на вогневій позиції, буде займати набагато менше часу, — розповідають військові.

Для встановлення гармати взято захоплений російський бронетранспортер, який брав участь ще у Другій російсько-чеченській війні.

Для забезпечення стійкості й нерухомості МТ-ЛБ отримала станини.

Також ця МТ-ЛБ з гарматою може перевозити додаткову іншу причіпну гармату.