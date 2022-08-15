Подразделения ВСУ отбили штурмы, наступление оккупантов захлебнулось по всем направлениям - фронтовая сводка Генштаба

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Українські підрозділи відбивають наступи окупантів та відкидають назад.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 15 серпня повідомляється, що на Харківському напрямку противник спробував прорвати оборону наших військ на напрямку Козача Лопань — Уди. Українські воїни жорстко зустріли загарбників та відкинули назад.

На Слов’янському напрямку ворог концентрованим вогнем артилерії без успіху намагався відтіснити наших захисників в районах Грушувахи, Краснопілля, Асіївки та Мазанівки. Потім штурмовими діями намагався покращити тактичне положення на напрямку Довгеньке — Мазанівка, успіху не мав, відійшов.

На Краматорському напрямку окупанти намагалися просунутися у напрямках Івано-Дарʼївки, Виїмки і Веселого. Зазнали повної невдачі та хаотично відійшли на раніше зайняті позиції.

На Бахмутському напрямку противник намагався створити сприятливі умови для подальшого наступу на окремих ділянках, здійснив спробу штурмових дій з району Вуглегірської ТЕС у напрямку населеного пункту Вершина. Зазнав втрат та відійшов.

На Авдіївському напрямку ворог без успіху намагався покращити тактичне положення у напрямку Старомихайлівки та Невельського.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти спробували наступати на напрямках Славне — Новомихайлівка, Солодке — Водяне, Солодке — Володимирівка, Єгорівка — Павлівка. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат та відкотилися назад.

В Чорному морі в готовності до застосування високоточної зброї перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр».