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"Азов" уничтожил КСП оккупантов, склад с боеприпасами и семерых российских солдат - видео боя

«Азов» уничтожил блокпост оккупантов, склад с боеприпасами и семерых российских солдат — видео боя

15 авг 2022, 16:13
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Масштабну спецоперацію у східній частині селища Тернова на Харківщині провели бійців Сил спецоперацій «Азов Харків».





«Азовці знищили два автомобілі, два БМП, контрольно-спостережний пункт, склад з боєкомплектом армії рф і сімох солдатів. Відео бою опублікував у соцмережах командир загону ССО «Азов Харків» Анатолій Сидоренко.

У липні «азовці» на Харківщині «мінуснули» три легкових автомобілі, сім БМП-2, два танки Т-72Б3 та 37 загарбників. Таким був результат успішної операції Сил «Азов Харків» у селищі Варварівка Вовчанського району Харківської області.

Источник: Ракурс


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