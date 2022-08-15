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Ракурс
Правительство хочет вернуть акцизы на топливо, эксперты посчитали будущие цены

Кабмин хочет вернуть акцизы на топливо, эксперты посчитали будущие цены

15 авг 2022, 15:54
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Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект про скасування нульового акцизу на нафтопродукти.





15 березня Рада встановила нульові ставки акцизу на бензин, ДП і скраплений газ, а також зменшення ПДВ з 20% до 7%.

Після повернення акцизу ціни на нафтопродукти на АЗС залишаться на поточному рівні. Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

Кабмін пропонує встановити уніфіковану ставку акцизу для всіх видів пального — 100 євро за 1000 літрів бензину, дизпалива чи скрапленого газу. Уряд може додатково розраховувати на 3,4 млрд грн на місяць.

При цьому уряд пропонує залишити 7% ПДВ на пальне замість 20%.

Зібрані кошти з акцизів підуть на дороги — як на будівництво і ремонт, так і на обслуговування боргів минулих років.

До війни ставки на акцизи були: бензин — 213 євро/1000 л, дизпаливо — 139 євро, скраплений газ — 52 євро. В попередні роки акцизи на нафтопродукти приносили в бюджет до 70 млрд грн, ПДВ — ще 0,45 млрд євро відповідно.

Повернення акцизів на пальне в розмірі 100 євро на 1000 літрів додасть до ціни 4−4,5 грн/літр. Однак роздрібні ціни можуть не вирости внаслідок зниження міжнародних цін на пальне і маржі трейдерів.

За розрахунками директора консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, після вступу закону у дію, у гривні акциз на всі марки пального складе 4 грн/л (з ПДВ). Це 8% від роздрібної ціни на бензин і ДП й трохи більше ніж 10% від ціни на автогаз.

Однак, вважає експерт, здорожчання бензину й дизпального не буде, адже світові ціни за останній час відчутно просіли, це створює потенціал для зниження цін в Україні на 3−4 грн/л. Таким чином акциз перекриє це зниження, внаслідок чого ціни стабілізуються біля поточних позначок: бензин А-95 — 50−52 грн/л, дизпальне — 51−53 грн/л.

Источник: Ракурс


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