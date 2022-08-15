“Азов” знищив КПП окупантів, склад з боєприпасами та сімох російських солдатів - відео бою

https://racurs.ua/ua/n173733-azov-znyschyv-ksp-okupantiv-sklad-z-boieprypasamy-ta-simoh-rosiyskyh-soldativ-video-bou.html

Ракурс

Масштабну спецоперацію у східній частині селища Тернова на Харківщині провели бійців Сил спецоперацій «Азов Харків».

«Азовці знищили два автомобілі, два БМП, контрольно-спостережний пункт, склад з боєкомплектом армії рф і сімох солдатів. Відео бою опублікував у соцмережах командир загону ССО «Азов Харків» Анатолій Сидоренко.

У липні «азовці» на Харківщині «мінуснули» три легкових автомобілі, сім БМП-2, два танки Т-72Б3 та 37 загарбників. Таким був результат успішної операції Сил «Азов Харків» у селищі Варварівка Вовчанського району Харківської області.