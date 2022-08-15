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Ракурс
“Азов” знищив КПП окупантів, склад з боєприпасами та сімох російських солдатів - відео бою

«Азов» знищив КСП окупантів, склад з боєприпасами та сімох російських солдатів — відео бою

15 сер 2022, 16:13
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Масштабну спецоперацію у східній частині селища Тернова на Харківщині провели бійців Сил спецоперацій «Азов Харків».





«Азовці знищили два автомобілі, два БМП, контрольно-спостережний пункт, склад з боєкомплектом армії рф і сімох солдатів. Відео бою опублікував у соцмережах командир загону ССО «Азов Харків» Анатолій Сидоренко.

У липні «азовці» на Харківщині «мінуснули» три легкових автомобілі, сім БМП-2, два танки Т-72Б3 та 37 загарбників. Таким був результат успішної операції Сил «Азов Харків» у селищі Варварівка Вовчанського району Харківської області.

Джерело: Ракурс


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