Володимир Зеленський, фото: Wikimedia Commons

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, пояснив, чому влада завчасно не попередила українців про повномасштабне вторгнення росії.

За його словами, якби українці були завчасно попереджені про очікуване російське вторгнення, то рашисти захопили б Україну за три дні. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю виданню Washinghton Post.

За його словами, Україна через війну щомісяця втрачає від 5 до 7 млрд дол. на місяць і якби людей попередили ще в жовтні 2021 року, коли стало відомо про російські плани, цей процес розпочався б ще тоді.

Якби ми так сказали — а цього хотіли деякі люди, яких я не називатиму, — то я б втрачав 7 млрд дол. на місяць з жовтня минулого року, і в той момент, коли б російські напали, вони б взяли нас за три дні, — зазначив Зеленський.

За його словами, влада побоювалася, що така новина «посіє хаос серед людей», а «під час хаосу люди тікають із країни».

Саме це і сталося, коли почалося вторгнення — ми були настільки сильні, наскільки це було можливе. Деякі наші люди поїхали, але більшість залишилися тут, вони боролися за свої будинки. І хоч би як цинічно це звучало, саме ці люди зупинили все, — зазначив він.

На думку Зеленського, як про вторгнення стало відомо в жовтні, «нічого б не залишилося».

Наш уряд не існував би, це стовідсотково. Ну і про нас забудьте. Усередині країни почалася б політична війна, бо ми не втримували б 5−7 млрд дол. на місяць. Ми не мали серйозних фінансових програм. На ринку був дефіцит енергоресурсів, створений росіянами. Ми не мали достатньої кількості енергоресурсів. Ми не змогли б вийти з цієї ситуації, і в країні був би хаос, — додав Зеленський.

За його словами, у воєнний час є можливість цей хаос контролювати.

Ви можете відкрити кордон, закрити кордон, атакувати, відступати, захищатись. Ви можете взяти під контроль свою інфраструктуру. І зовсім інша ситуація, коли у вас немає воєнного стану чи надзвичайного режиму, і у вас є держава, якою керує величезна кількість різних чиновників та інституцій. І мінус 7 млрд дол. на місяць, навіть без зброї — це вже велика війна для нашої країни, — наголосив він.

Джерело: Washinghton Post