В Торецке задержали корректировщиков. Фото: Алексей Белошицкий

https://racurs.ua/n173458-desyatok-korrektirovschikov-zaderjali-v-torecke-stavili-metki-na-gugl-kartah.html

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Ворожих коригувальників та колаборантів виявили правоохоронці в Торецьку, який розташований всього за 4 км від лінії фронту.

За добу поліцейські затримали 12 російських агентів. У телефонах затриманих знайшли листування з іноземними абонентами, а у соціальних мережах підписки на ворожі групи на підтримку російської федерації. Про це 6 серпня перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив у Facebook.

Також у смартфонах агентів кремля були фото та відео техніки Збройних сил України, скріншоти міток на Google-картах. За свої «послуги» колаборанти отримували гроші з росії — це підтверджують транзакції коштів.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України затримали провідного інженера одного із заводів «Укроборонпрому» за причетність до ракетного удару по підприємству. Він повідомляв країні-агресору про наслідки обстрілу бронетанкових підприємств.