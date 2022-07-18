Ким инициировал «отлов» корректировщиков огня

https://racurs.ua/n172810-kim-iniciiroval-otlov-korrektirovschikov-ognya-video.html

Ракурс

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім ініціював «відлов» коригувальників вогню по місту й області.

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Кім обіцяє по 100 доларів за інформацію про навідників російських ракет у місті. Він запевняє, що випрацюють механізм, щоб це не перетворилось на зведення рахунків. Інформацію будуть ретельно перевіряти.

Обстрілюють нас знову. На щастя, без жертв. Росіяни платять через Telegram-канали та обіцяють анонімність нашим громадянам, які погоджуються бути коригувальниками вогню. Вони там копійки платять — 1—1,5 тисячі гривень. Обіцяють анонімність, але анонімності ніякої немає, ми все одно їх ловимо. Я платитиму 100 доларів кожному, хто наведе на навідника, — розповів голова ОВА.

Російські виродки чи не щодня обстрілюють Миколаїв — б’ють переважно по цивільних об'єктах. Обстріли були і 17 липня, і 15 липня. У п’ятницю, наприклад, нацисти рф вдарили по двох університетах.