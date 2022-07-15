Россияне ударили ракетами по университетам Николаева

https://racurs.ua/n172691-rossiyane-udarili-raketami-po-universitetam-nikolaeva-video.html

Ракурс

Окупанти уранці 15 липня обстріляли Миколаїв. Близько 8.00 у місті пролунали понад 10 потужних вибухів, одне з влучань прийшлося у житловий будинок.

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Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Росіяни атакували два найбільших університети міста, пізніше розповів голова ОВА Віталій Кім та опублікував відео.

Інформації про постраждалих та загиблих наразі немає.

Сьогодні росія-терорист атакувала два найбільші університети в Миколаєві. Щонайменше 10 ракет. Тепер вони атакують нашу освіту. Я прошу університети всіх демократичних країн стверджувати, що росія є тим, ким вона є насправді — терористом, — написав Кім.

Today russia-Terrorist attacked 2 biggest Universities in Mykolayiv. At least 10 missiles. Now they attack our education. I’m asking Universities of all democratic countries to claim russia what it is really is- the Terrorist pic.twitter.com/VNiRxNbT89 — Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) July 15, 2022

На відео, яке він опублікував, — приліт в Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

14 липня рашисти влучили у школу в Миколаєві.