Россияне ударили ракетами по университетам Николаева

Окупанти уранці 15 липня обстріляли Миколаїв. Близько 8.00 у місті пролунали понад 10 потужних вибухів, одне з влучань прийшлося у житловий будинок.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Росіяни атакували два найбільших університети міста, пізніше розповів голова ОВА Віталій Кім та опублікував відео.

Інформації про постраждалих та загиблих наразі немає.

Today russia-Terrorist attacked 2 biggest Universities in Mykolayiv. At least 10 missiles. Now they attack our education. I’m asking Universities of all democratic countries to claim russia what it is really is- the Terrorist pic.twitter.com/VNiRxNbT89