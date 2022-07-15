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Ракурс
Росіяни вдарили ракетами по університетах Миколаєва

Росіяни вдарили ракетами по університетах Миколаєва (ВІДЕО)

15 лип 2022, 09:21
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Окупанти уранці 15 липня обстріляли Миколаїв. Близько 8.00 у місті пролунали понад 10 потужних вибухів, одне з влучань прийшлося у житловий будинок.



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Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Росіяни атакували два найбільших університети міста, пізніше розповів голова ОВА Віталій Кім та опублікував відео.

Інформації про постраждалих та загиблих наразі немає.

Сьогодні росія-терорист атакувала два найбільші університети в Миколаєві. Щонайменше 10 ракет. Тепер вони атакують нашу освіту. Я прошу університети всіх демократичних країн стверджувати, що росія є тим, ким вона є насправді — терористом, — написав Кім.

На відео, яке він опублікував, — приліт в Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

14 липня рашисти влучили у школу в Миколаєві.

Джерело: Ракурс


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