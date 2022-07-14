Влучання російської ракети у школу в Миколаєві потрапило на відео

Момент влучання російської ракети у школу, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n172675-vluchannya-rosiyskoyi-rakety-u-shkolu-v-mykolaievi-potrapylo-na-video.html

Ракурс

Рашисти сьогодні, 14 липня, завдали ударів по двох школах у Миколаєві.

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Момент влучання російської ракети в школу з цих шкіл потрапив на відео, зняте камерою спостереження, повідомляє «Цензор.нет».

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич сьогодні повідомляв, що в результаті російського удару в одній зі шкіл була зруйнована частина будівлі, в іншій — вибиті вікна, двері, пошкоджений дах та фасад.

За попередньою інформацією, рашисти сьогодні випустили по Миколаєву дев’ять ракет із зенітно-ракетної системи С-300. Окрім шкіл, також були пошкоджені будівлі приватного бізнесу, громадський транспорт та багатоквартирні будинки.

Наразі відомо про одного пораненого, якому знадобилась медична допомога.

Нагадаємо, рашисти сьогодні також завдали ракетного удару по центру Вінниці.

Джерело: «Цензор.нет»