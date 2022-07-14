Вимоги до укриттів у школах озвучив освітній омбудсмен

Підвали у школах можуть використовуватися як укриття, фото: Освітній омбудсмен України

https://racurs.ua/ua/n172674-vymogy-do-ukryttiv-u-shkolah-ozvuchyv-osvitniy-ombudsmen.html

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В Україні в ході підготовки до навчального процесу в умовах війни триває перевірка закладів освіти на наявність укриттів.

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Освітній омбудсмен Сергій Горбачов на своєму сайті розповів, що підвали також можуть слугувати як найпростіше укриття, проте в разі дотримання низки вимог.

Те, чи безпечне підвальне приміщення, щоб у разі небезпеки там укривались учасники освітнього процесу, чи відповідає це приміщення мінімальним вимогам забезпечення безпеки вирішує спеціальна комісія … після обстеження підвального приміщення закладу освіти, — зазначає Горбачов. — Від рішення цієї комісії й залежатиме, можна розпочинати у закладі освіти очне навчання, чи ні.

Чиновник наголошує, що обладнання найпростіших укриттів повинне забезпечувати можливість безперервного перебування в них людини впродовж не менше 48 годин.

Найпростіші укриття мають бути забезпечені:

місцями для сидіння (лежання) — лавками, стільцями, ліжками тощо;

ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну людину) та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання);

контейнерами для зберігання харчових продуктів;

виносними баками, що щільно закриваються, для нечистот (для неканалізованих будівель і споруд);

резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, свічками, гасовими лампами тощо);

первинними засобами пожежогасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення);

засобами надання медичної допомоги;

засобами зв’язку та оповіщення (телефоном, радіоприймачем);

шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, ломами, сокирами, пилками-ножівками по дереву, по металу тощо);

за можливості — додатковим обладнанням, інструментами та інвентарем, які відповідають нормам, установленим для захисних споруд.

Зазначається, що ДСНС та Інститут державного управління і наукових досліджень із цивільного захисту визначили наступні кроки для підготовки підвалів до їх використання як укриття:

прибрати приміщення від сміття;

винести непотрібні та зайві речі;

укріпити наявні віконні отвори та закласти їх мішками з піском;

демонтувати тимчасові перегородки;

звільнити загальні проходи в підвальному приміщенні;

укріпити вхідні двері;

укріпити наявні віконні отвори та закласти їх мішками з піском;

перевірити електропроводку, освітлення та вимикачі;

створити запас електролампочок, свічок, ліхтариків;

облаштувати вентиляційні отвори;

облаштувати забір води від системи централізованого водопостачання та водовідведення або створити запаси води у ємностях;

облаштувати окремі приміщення для санвузлів та під'єднати їх до системи каналізації або забезпечити їх виносною тарою для нечистот, що щільно закриваються;

встановити лавки, лежаки;

створити запас харчових продуктів тривалого зберігання, а також теплих речей та ковдр, забезпечити їх зберігання у водонепроникних чохлах.

Горбачов наголошує, що ДСНС, враховуючи досвід організації захисту населення в умовах збройної агресії росії, рекомендує, щоб укриття розташовувалися від закладу освіти на відстані до 100 м.