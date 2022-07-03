Коли розпочнеться навчальний рік, розповів Шмигальhttps://racurs.ua/ua/n172331-koly-rozpochnetsya-navchalnyy-rik-rozpoviv-shmygal.htmlРакурс
В Україні навчальний рік для школярів та першокурсників розпочнеться з 1 вересня.
Для старшокурсників, як і в попередні роки, навчання розпочнеться 15 серпня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про це в інтерв’ю виданню Lb.ua.
Це дасть нам змогу — в разі необхідності — зимою трохи розширити канікули, — зазначив Шмигаль.
За словами прем'єра, у школах готують ключові заходи безпеки.
Важливо, щоб в усіх школах були сховища, щоб усе було візуалізовано, щоб були протоколи, щоб усі батьки могли ознайомитись, у всіх школах має бути тривожна кнопка, — наголошує Шмигаль.
Крім того, у школах має бути охорона, а діти — проходитимуть уроки безпеки, щоб знали й розуміли все необхідне.
Усі ці речі вже прописані, роздані, профільні міністерства займаються, обладміністрації також знають, комунікують і готують освітні заклади, — наголошує прем'єр.
Джерело: Lb.ua