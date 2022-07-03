Окупанти приховують дані про втрати, фото: «Кримський бандерівець»

https://racurs.ua/ua/n172330-alkogolizm-ta-pryhovuvannya-vtrat-nove-perehoplennya-pro-stan-sprav-u-boyovykiv.html

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Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України опублікувало нове перехоплення про стан справ у підрозділах бойовиків терористичної організації «ДНР».

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У ньому бойовик розповідає своєму співрозмовнику про п’яну стрілянину та неоформлення бойових втрат.

Зокрема, рашист розповідає про 19-річного снайпера їхнього підрозділу із зором мінус сім, якого нещодавно вбили в бою.

Знаєш, що найцікавіше? Спочатку збирались якийсь папірець батькам на виплати. Компенсація — велика сума. А тепер навіть цього не зроблять. Навіть не напишуть, що він загинув на бойових… Це буде оформлено, як просто загинув, — зазначає бойовик.

Також він розповідає про стрілянину, яка сталася між бойовиками на тлі вживання алкогольних напоїв.

Ми вчора ввечері з посту прийшли. Чуємо, на боці зв’язківців така стрілянина почалась. І вибухи, і стрілянина. Думали, хрін знає що. А потім прислухались — тільки один автомат стріляє. А сьогодні інформація — наші чудові суперкомандири, зрозуміло під «синім змієм», вирішили постріляти в бік зв’язківців. Пацан каже: я от встиг лягти і чув як над головою літало. Кинули гранату біля будинку, осколком посікло. Вибухнула поруч з БК (боєкомплект). Командири, — бідкається терорист.

Крім того, окупант розповідає про випадки розкрадання майна командуванням бойовиків.