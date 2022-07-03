Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Окупанти приховують дані про втрати, фото: «Кримський бандерівець»

Алкоголізм та приховування втрат — нове перехоплення про стан справ у бойовиків

3 лип 2022, 16:40
999

Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України опублікувало нове перехоплення про стан справ у підрозділах бойовиків терористичної організації «ДНР».



.

У ньому бойовик розповідає своєму співрозмовнику про п’яну стрілянину та неоформлення бойових втрат.

Зокрема, рашист розповідає про 19-річного снайпера їхнього підрозділу із зором мінус сім, якого нещодавно вбили в бою.

Знаєш, що найцікавіше? Спочатку збирались якийсь папірець батькам на виплати. Компенсація — велика сума. А тепер навіть цього не зроблять. Навіть не напишуть, що він загинув на бойових… Це буде оформлено, як просто загинув, — зазначає бойовик.

Також він розповідає про стрілянину, яка сталася між бойовиками на тлі вживання алкогольних напоїв.

Ми вчора ввечері з посту прийшли. Чуємо, на боці зв’язківців така стрілянина почалась. І вибухи, і стрілянина. Думали, хрін знає що. А потім прислухались — тільки один автомат стріляє. А сьогодні інформація — наші чудові суперкомандири, зрозуміло під «синім змієм», вирішили постріляти в бік зв’язківців. Пацан каже: я от встиг лягти і чув як над головою літало. Кинули гранату біля будинку, осколком посікло. Вибухнула поруч з БК (боєкомплект). Командири, — бідкається терорист.

Крім того, окупант розповідає про випадки розкрадання майна командуванням бойовиків.

Полкана (полковника) нашого посадили, Ставра. У нас в «ДНР» за те, що він десять КАМАЗів наших продав кудись. Ми були в Пісках (зруйноване передмістя Донецька). Нам цей Ставр грьобаний казав, що ми всі тут здохнемо, — зазначає бойовик.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів