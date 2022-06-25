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Ракурс
Рашисти скаржаться на значні втрати у своїх підрозділах

Втекло 80, залишилось 6 — нове перехоплення про справи у підрозділах окупантів

25 чер 2022, 17:04
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Головне управління розвідки (ГУР) міноборони України опублікувало нове аудіоперехоплення розмов рашистів, в котрому окупанти скаржаться на стан справ у своїх підрозділах.



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Відповідний аудіозапис, в котрому окупант, котрий перебуває у Харківській області, розповідає про спроби росіян атакувати позиції ЗСУ, опублікований на сторінці ГУР в соціальній мережі Фейсбук

БТР, коротше, згорів мій. Вдарили по ньому. Все, в мене згоріло там, — скаржиться окупант.

Також загарбник повідомив про результати здійсненого рашистами невдалого наступу, брати участь у якому він, за його словами відмовився, ознайомившись з відповідним планом.

Ніхто не знає по двохсотих. Там, кажуть, взагалі відділення в… (знищили) в БТР. Там трьохсотих троє людей залишилось. Якимось чином на зв’язок вийшли. Їх там кинули всіх. Хто міг з… (втекти), той з… (втік), — розповів він.

За словами загарбника, він вже подумує тікати.

Відпустку не дають, пішли на… (геть). Типу наступ, яка відпустка… Типу бабла не платять, заміни немає. А тут просто кинули, як м’ясо йо… (мерзенне). З… (втекло) вже людей вісімдесят. Нас залишилось людей шість, — бідкається окупант.

Джерело: Ракурс


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