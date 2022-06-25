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Українські військові збили російський безпілотник, фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

Російські безпілотники «Орлан» та «Елерон» збили ЗСУ (ФОТО)

25 чер 2022, 16:15
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Українські зенітники повітряного командування «Центр» сьогодні, 25 червня, збили російський БПЛА «Орлан-10», який проводив дорозвідку об'єктів після ракетних ударів.



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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворожий БПЛА здійснював дорозвідку об'єктів, по яких рашисти завдавали ракетних ударів. Аналогічний БПЛА був уражений і вчора, 24 червня, — зазначають у відомстві.

Українські військові збили російський безпілотник, фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

Крім того, воїни 79-ї бригади ДШВ ЗСУ знищили російський розвідувальний БПЛА ближньої дії повітряної розвідки та спостереження «Елерон-3».

Про це сьогодні повідомляє прес-служба бригади.

Зазначається, що за допомогою цього безпілотника росіяни намагалися провести розвідку позицій українських підрозділів.

Але на заваді цьому стали десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України, які назавжди приземлили ворожу «пташку» за допомогою зосередженого вогню зі стрілецької зброї, — вказано в повідомленні.

Українські військові збили російський безпілотник, фото: 79-та окрема десантно-штурмова бригада

Джерело: Ракурс


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