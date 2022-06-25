Российские беспилотники «Орлан» и «Элерон» сбили ВСУ (ФОТО)https://racurs.ua/n172074-rossiyskie-bespilotniki-orlan-i-eleron-sbili-vsu-foto.htmlРакурс
Українські зенітники повітряного командування «Центр» сьогодні, 25 червня, збили російський БПЛА «Орлан-10», який проводив дорозвідку об'єктів після ракетних ударів.
Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.
Ворожий БПЛА здійснював дорозвідку об'єктів, по яких рашисти завдавали ракетних ударів. Аналогічний БПЛА був уражений і вчора, 24 червня, — зазначають у відомстві.
Крім того, воїни 79-ї бригади ДШВ ЗСУ знищили російський розвідувальний БПЛА ближньої дії повітряної розвідки та спостереження «Елерон-3».
Про це сьогодні повідомляє прес-служба бригади.
Зазначається, що за допомогою цього безпілотника росіяни намагалися провести розвідку позицій українських підрозділів.
Але на заваді цьому стали десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України, які назавжди приземлили ворожу «пташку» за допомогою зосередженого вогню зі стрілецької зброї, — вказано в повідомленні.