ВСУ сбили засекреченный и уникальный российский беспилотник с 12 объективами

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У Миколаївській області протиповітряна оборона України збила унікальний російський безпілотник. Засекречений безпілотник обладнаний камерою з 12 об'єктивами для оперативного створення планів місцевості під час спецоперацій

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Про ураження 13 червня повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ. За допомогою цього безпілотника військові рф проводили повітряну розвідку, щоб зірвати контрнаступ українських сил на півдні.

Збитий українським зенітно-ракетним підрозділом російський безпілотник вважається засекреченим та немає відомої офіційної назви, пише «Мілітарний».

Його часто плутають з іншим російським безпілотником «Орлан-10». Зовні БПЛА справді схожий на літальний апарат сімейства «Орлан», але той, що збили 13 червня на Миколаївщині, обладнаний камерою з 12 об'єктивами для проведення панорамної аерофото- та відеознімання з можливістю передачі зібраної інформації на пункт управління в режимі реального часу.

Окремі складові БПЛА, зокрема оптико-електронна система, виготовлені російською компанією, яка перебуває під санкціями США та працює спільно із заводом виробником БПЛА «Орлан».