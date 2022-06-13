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ВСУ сбили засекреченный и уникальный российский беспилотник с 12 объективами

ВСУ сбили засекреченный и уникальный российский беспилотник с 12 объективами (ФОТО)

13 июн 2022, 19:09
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У Миколаївській області протиповітряна оборона України збила унікальний російський безпілотник. Засекречений безпілотник обладнаний камерою з 12 об'єктивами для оперативного створення планів місцевості під час спецоперацій



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Про ураження 13 червня повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ. За допомогою цього безпілотника військові рф проводили повітряну розвідку, щоб зірвати контрнаступ українських сил на півдні.

ЗСУ збили засекречений та унікальний російський безпілотник з 12 об'єктивами

Збитий українським зенітно-ракетним підрозділом російський безпілотник вважається засекреченим та немає відомої офіційної назви, пише «Мілітарний».

Його часто плутають з іншим російським безпілотником «Орлан-10». Зовні БПЛА справді схожий на літальний апарат сімейства «Орлан», але той, що збили 13 червня на Миколаївщині, обладнаний камерою з 12 об'єктивами для проведення панорамної аерофото- та відеознімання з можливістю передачі зібраної інформації на пункт управління в режимі реального часу.

Окремі складові БПЛА, зокрема оптико-електронна система, виготовлені російською компанією, яка перебуває під санкціями США та працює спільно із заводом виробником БПЛА «Орлан».

Источник: Ракурс


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