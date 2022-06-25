Российские вертолеты обстреляли приграничье Сумщины

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Россияне снова нанесли удар по Сумщине, фото: ГПСУ
Российские вертолеты обстреляли приграничье Сумщиныhttps://racurs.ua/n172073-rossiyskie-vertolety-obstrelyali-prigraniche-sumschiny.htmlРакурс
Два російські вертольоти сьогодні, 25 червня, до опівдня обстріляли прикордонні райони Сумщини.
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Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.
Прикордонники виявили політ з боку росії двох гелікоптерів, які при наближенні до кордону здійснили 6 пусків некерованими ракетами, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що випущені ракети розірвалися на околиці одного з населених пунктів Краснопільської територіальної громади Сумщини.
За попередньою інформацією, жертв в результаті цього обстрілу немає.
Нагадаємо, російські війська сьогодні здійснили масштабний ракетний обстріл низки регіонів України, в ході якого випустили десятки ракет.