Російські вертольоти обстріляли прикордоння Сумщини

Росіяни знову завдали удару по Сумщині, фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n172073-rosiyski-vertoloty-obstrilyaly-prykordonnya-sumschyny.html

Ракурс

Два російські вертольоти сьогодні, 25 червня, до опівдня обстріляли прикордонні райони Сумщини.

.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

Прикордонники виявили політ з боку росії двох гелікоптерів, які при наближенні до кордону здійснили 6 пусків некерованими ракетами, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що випущені ракети розірвалися на околиці одного з населених пунктів Краснопільської територіальної громади Сумщини.

За попередньою інформацією, жертв в результаті цього обстрілу немає.

Нагадаємо, російські війська сьогодні здійснили масштабний ракетний обстріл низки регіонів України, в ході якого випустили десятки ракет.