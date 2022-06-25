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Ракурс
Росіяни знову завдали удару по Сумщині, фото: ДПСУ

Російські вертольоти обстріляли прикордоння Сумщини

25 чер 2022, 15:50
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Два російські вертольоти сьогодні, 25 червня, до опівдня обстріляли прикордонні райони Сумщини.



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Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

Прикордонники виявили політ з боку росії двох гелікоптерів, які при наближенні до кордону здійснили 6 пусків некерованими ракетами, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що випущені ракети розірвалися на околиці одного з населених пунктів Краснопільської територіальної громади Сумщини.

За попередньою інформацією, жертв в результаті цього обстрілу немає.

Росіяни знову завдали удару по Сумщині, фото: ДПСУ

Нагадаємо, російські війська сьогодні здійснили масштабний ракетний обстріл низки регіонів України, в ході якого випустили десятки ракет.

Джерело: Ракурс


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