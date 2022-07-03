Алкоголизм и сокрытие потерь — новый перехват о ситуации у боевиков (АУДИО)https://racurs.ua/n172330-alkogolizm-i-sokrytie-poter-novyy-perehvat-o-situacii-u-boevikov-audio.htmlРакурс
Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України опублікувало нове перехоплення про стан справ у підрозділах бойовиків терористичної організації «ДНР».
У ньому бойовик розповідає своєму співрозмовнику про п’яну стрілянину та неоформлення бойових втрат.
Зокрема, рашист розповідає про 19-річного снайпера їхнього підрозділу із зором мінус сім, якого нещодавно вбили в бою.
Знаєш, що найцікавіше? Спочатку збирались якийсь папірець батькам на виплати. Компенсація — велика сума. А тепер навіть цього не зроблять. Навіть не напишуть, що він загинув на бойових… Це буде оформлено, як просто загинув, — зазначає бойовик.
Також він розповідає про стрілянину, яка сталася між бойовиками на тлі вживання алкогольних напоїв.
Ми вчора ввечері з посту прийшли. Чуємо, на боці зв’язківців така стрілянина почалась. І вибухи, і стрілянина. Думали, хрін знає що. А потім прислухались — тільки один автомат стріляє. А сьогодні інформація — наші чудові суперкомандири, зрозуміло під «синім змієм», вирішили постріляти в бік зв’язківців. Пацан каже: я от встиг лягти і чув як над головою літало. Кинули гранату біля будинку, осколком посікло. Вибухнула поруч з БК (боєкомплект). Командири, — бідкається терорист.
Крім того, окупант розповідає про випадки розкрадання майна командуванням бойовиків.
Полкана (полковника) нашого посадили, Ставра. У нас в «ДНР» за те, що він десять КАМАЗів наших продав кудись. Ми були в Пісках (зруйноване передмістя Донецька). Нам цей Ставр грьобаний казав, що ми всі тут здохнемо, — зазначає бойовик.