Денис Шмигаль (слева), фото: «Галичина»

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Ракурс

В Україні навчальний рік для школярів та першокурсників розпочнеться з 1 вересня.

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Для старшокурсників, як і в попередні роки, навчання розпочнеться 15 серпня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про це в інтерв’ю виданню Lb.ua.

Це дасть нам змогу — в разі необхідності — зимою трохи розширити канікули, — зазначив Шмигаль.

За словами прем'єра, у школах готують ключові заходи безпеки.

Важливо, щоб в усіх школах були сховища, щоб усе було візуалізовано, щоб були протоколи, щоб усі батьки могли ознайомитись, у всіх школах має бути тривожна кнопка, — наголошує Шмигаль.

Крім того, у школах має бути охорона, а діти — проходитимуть уроки безпеки, щоб знали й розуміли все необхідне.

Усі ці речі вже прописані, роздані, профільні міністерства займаються, обладміністрації також знають, комунікують і готують освітні заклади, — наголошує прем'єр.

Джерело: Lb.ua