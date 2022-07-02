Вступительная кампания-2022 началась — открыта регистрация электронных кабинетовhttps://racurs.ua/n172292-vstupitelnaya-kampaniya-2022-nachalas-otkryta-registraciya-elektronnyh-kabinetov.htmlРакурс
В Україні вчора, 1 липня, розпочався основний етап вступної кампанії 2022 року.
Вже відкрито реєстрацію електронних кабінетів для випускників 11-х класів на сайті vstup.edbo.gov.ua. Про це у своєму Telgeram-каналі сьогодні, 2 липня, повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.
За словами Шкарлета, вступники зможуть подавати заяви до закладів вищої та фахової передвищої освіти в онлайн-режимі з 29 липня.
Перед початком реєстрації електронних кабінетів радимо майбутнім студентам уважно ознайомитися з інструкціями. Реєстрацію буде відкрито впродовж усього часу подання заяв, тож не поспішайте створювати кабінет у перші дні, — наголосив міністр.
Рекомендація для вступників, які мають право на пільгу: до початку подання заяв необхідно звернутися до найближчого закладу освіти з підтверджуючими документами, — додав Шкарлет.