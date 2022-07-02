Украинские пограничники обнаружили ценный носитель данных

https://racurs.ua/n172291-sotni-gigabayt-o-rashistah-unikalnyy-disk-obnarujili-pogranichniki-video.html

Ракурс

Українські прикордонники знайшли на Чернігівщині диск із документами російської військової частини, яка брала участь у вторгненні в Україну.

.

Про це сьогодні, 2 липня, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Зазначається, що на цьому диску — понад сотня гігабайт даних про зенітно-артилерійський підрозділ рф з-під москви:

штатно-посадовий розпис з біографіями російських військових;

технічна документація озброєння та військової техніки;

документи з участі у навчаннях, бойової готовності, карти та інша службова документація. Деякі з них мали гриф «Таємно».

Тепер українські правоохоронці також мають фотографії, характеристики, копії паспортів та інших документів загарбників, — наголошують у відомстві. — Ця інформація допоможе встановити військовослужбовців, причетних до збройного вторгнення в Україну. І всі вони обов’язково будуть притягнуті до відповідальності.

Прикордонники також опублікували фрагменти відео, виявленого на цьому диску. Судячи з опублікованих матеріалів, один з російських окупантів знімав «відеоблог» про вторгнення в Україну.