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Ракурс
Украинские пограничники обнаружили ценный носитель данных

Сотни гигабайт о рашистах — уникальный диск обнаружили пограничники (ВИДЕО)

2 июл 2022, 12:03
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Українські прикордонники знайшли на Чернігівщині диск із документами російської військової частини, яка брала участь у вторгненні в Україну.



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Про це сьогодні, 2 липня, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Зазначається, що на цьому диску — понад сотня гігабайт даних про зенітно-артилерійський підрозділ рф з-під москви:

  • штатно-посадовий розпис з біографіями російських військових;
  • технічна документація озброєння та військової техніки;
  • документи з участі у навчаннях, бойової готовності, карти та інша службова документація. Деякі з них мали гриф «Таємно».

Тепер українські правоохоронці також мають фотографії, характеристики, копії паспортів та інших документів загарбників, — наголошують у відомстві. — Ця інформація допоможе встановити військовослужбовців, причетних до збройного вторгнення в Україну. І всі вони обов’язково будуть притягнуті до відповідальності.

Прикордонники також опублікували фрагменти відео, виявленого на цьому диску. Судячи з опублікованих матеріалів, один з російських окупантів знімав «відеоблог» про вторгнення в Україну.

Источник: Ракурс


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