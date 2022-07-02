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Более 340 детей погибли в результате российской агрессии

344 ребенка стали жертвами российского нападения на Украину

2 июл 2022, 11:20
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В Україні за час масштабного російського вторгнення загинули вже 344 дитини, ще понад 640 дітей поранено.



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Про це сьогодні, 2 липня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 340;
  • Харківській області — 185;
  • Київській області — 116;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 61;
  • Миколаївській області — 53;
  • Херсонській області — 52;
  • Запорізькій області — 31.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

  • 1 липня внаслідок авіаудару ворога по цивільній інфраструктурі міста Бахмут Донецької області отримав поранення 11-річний хлопчик;
  • встановлено, що внаслідок здійсненого росіянами 27 червня ракетного обстрілу торговельного центру «Амстор» у місті Кременчуку Полтавської області постраждала дев’ятирічна дитина;
  • встановлено ще одну загиблу дитину та двох постраждалих внаслідок здійсненого росіянами 1 липня ракетного обстрілу Білгород-Дністровського району Одеської області (дворічна дівчинка та двоє хлопчиків віком вісім і 13 років). Стан двох дітей вкрай важкий.

Внаслідок російських обстрілів та бомбардувань пошкоджені вже 2 тис. 102 заклади освіти, 215 з них зруйновані повністю.

Источник: Ракурс


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