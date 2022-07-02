344 ребенка стали жертвами российского нападения на Украину

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Более 340 детей погибли в результате российской агрессии
344 ребенка стали жертвами российского нападения на Украинуhttps://racurs.ua/n172290-344-rebenka-stali-jertvami-rossiyskogo-napadeniya-na-ukrainu.htmlРакурс
В Україні за час масштабного російського вторгнення загинули вже 344 дитини, ще понад 640 дітей поранено.
.
Про це сьогодні, 2 липня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 340;
- Харківській області — 185;
- Київській області — 116;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 61;
- Миколаївській області — 53;
- Херсонській області — 52;
- Запорізькій області — 31.
Зокрема, зафіксовані такі випадки:
- 1 липня внаслідок авіаудару ворога по цивільній інфраструктурі міста Бахмут Донецької області отримав поранення 11-річний хлопчик;
- встановлено, що внаслідок здійсненого росіянами 27 червня ракетного обстрілу торговельного центру «Амстор» у місті Кременчуку Полтавської області постраждала дев’ятирічна дитина;
- встановлено ще одну загиблу дитину та двох постраждалих внаслідок здійсненого росіянами 1 липня ракетного обстрілу Білгород-Дністровського району Одеської області (дворічна дівчинка та двоє хлопчиків віком вісім і 13 років). Стан двох дітей вкрай важкий.
Внаслідок російських обстрілів та бомбардувань пошкоджені вже 2 тис. 102 заклади освіти, 215 з них зруйновані повністю.