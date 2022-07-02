344 ребенка стали жертвами российского нападения на Украину

Более 340 детей погибли в результате российской агрессии

https://racurs.ua/n172290-344-rebenka-stali-jertvami-rossiyskogo-napadeniya-na-ukrainu.html

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В Україні за час масштабного російського вторгнення загинули вже 344 дитини, ще понад 640 дітей поранено.

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Про це сьогодні, 2 липня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 340;

Харківській області — 185;

Київській області — 116;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 61;

Миколаївській області — 53;

Херсонській області — 52;

Запорізькій області — 31.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

1 липня внаслідок авіаудару ворога по цивільній інфраструктурі міста Бахмут Донецької області отримав поранення 11-річний хлопчик;

встановлено, що внаслідок здійсненого росіянами 27 червня ракетного обстрілу торговельного центру «Амстор» у місті Кременчуку Полтавської області постраждала дев’ятирічна дитина;

встановлено ще одну загиблу дитину та двох постраждалих внаслідок здійсненого росіянами 1 липня ракетного обстрілу Білгород-Дністровського району Одеської області (дворічна дівчинка та двоє хлопчиків віком вісім і 13 років). Стан двох дітей вкрай важкий.

Внаслідок російських обстрілів та бомбардувань пошкоджені вже 2 тис. 102 заклади освіти, 215 з них зруйновані повністю.