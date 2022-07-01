Ракетный удар по Одесщине унес жизни 17 человек, среди погибших ребенок

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Воєнні злочинці росії завдали ракетного удару по житловому будинку та базі відпочинку у Білгород-Дністровському районі Одеської області. Внаслідок влучання ракети окупантів по базі відпочинку загинуло троє осіб, зокрема й дитина. У житловому будинку рятувальники виявили тіла 14 осіб, ще 30 — постраждали.

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1 липня близько 1.00 у смт в Білгород-Дністровському районі внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 кв. м. Станом на 6.00 загинуло 14 осіб та постраждало 30 осіб (з них троє дітей). Підрозділами Держслужби України з надзвичайних ситуацій з-під завалів врятовано семеро осіб (з них трьох дітей). Роботи тривають, — повідомляє прес-служба ДСНС.

Також минулої ночі внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування триповерхової та чотириповерхової будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло три особи (з них одна дитина) та постраждала ще одна особа. Роботи на місці ракетного удару тривають.