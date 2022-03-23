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Ракурс
Война в Украине – разведка поделилась личными данными рашистов

Война в Украине — разведка поделилась личными данными рашистов

23 мар 2022, 13:28
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Війна в Україні триває, новий список воєнних злочинців, які вбивають мирне населення України, опублікувала українська розвідка.

Йдеться про 725 військовослужбовців 856 самохідного артилерійського полку з Брянської області, які беруть участь у війні проти України. Список опублікований на сайті Міністерства оборони України.

Головне управління розвідки здобуло список військовослужбовців 856 самохідного артилерійського полку 144-ї гвардійської мотострілецької дивізії (в/ч 23857), що скоюють воєнні злочини проти народу України, — зазначили в повідомленні.



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Полк дислокується у місті Почеп Брянської області. У ГУР МОУ нагадали, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

З повним списком окупантів можна ознайомитися за посиланням.

Источник: Ракурс


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