Об исчезновении шойгу и главы генштаба рф сообщили СМИ

https://racurs.ua/n168741-ob-ischeznovenii-shoygu-i-glavy-genshtaba-rf-soobschili-smi.html

Ракурс

Сергій шойгу, міністр оборони фашистської росії, перестав з’являтися у публічному просторі рф з 11 березня. Зазвичай він дуже активний у ЗМІ і до 11 березня з’являвся в новинах майже щодня.

Журналісти зазначають, що з приходом шойгу в міноборони рф різко збільшився штат пресслужби, і відомство почало приділяти велику увагу своєму публічному образу. В оточенні шойгу кажуть нібито він нездоровий — має проблеми із серцем.

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18 березня шойгу згадується у повідомленні на сайті кремля, в якому йдеться, що військовий злочинець володимир путін обговорив із постійними членами ради безпеки «перебіг спецоперації в Україні».

На думку розслідувачів, зник не лише шойгу. Після 11 березня не повідомлялося і про заходи за участю глави генштабу росії валерія герасимова.