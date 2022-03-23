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Ракурс
Об исчезновении шойгу и главы генштаба рф сообщили СМИ

Об исчезновении шойгу и главы генштаба рф сообщили СМИ

23 мар 2022, 12:08
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Сергій шойгу, міністр оборони фашистської росії, перестав з’являтися у публічному просторі рф з 11 березня. Зазвичай він дуже активний у ЗМІ і до 11 березня з’являвся в новинах майже щодня.

Журналісти зазначають, що з приходом шойгу в міноборони рф різко збільшився штат пресслужби, і відомство почало приділяти велику увагу своєму публічному образу. В оточенні шойгу кажуть нібито він нездоровий — має проблеми із серцем.



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18 березня шойгу згадується у повідомленні на сайті кремля, в якому йдеться, що військовий злочинець володимир путін обговорив із постійними членами ради безпеки «перебіг спецоперації в Україні».

На думку розслідувачів, зник не лише шойгу. Після 11 березня не повідомлялося і про заходи за участю глави генштабу росії валерія герасимова.

Источник: Ракурс


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