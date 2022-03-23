Усик уехал из Украины готовиться к бою с Джошуа

https://racurs.ua/n168740-usik-uehal-iz-ukrainy-gotovitsya-k-bou-s-djoshua.html

Ракурс

Олександр Усик, чинний чемпіон світу у важкій вазі, погодився виїхати з України для проведення титульного захисту проти британця Ентоні Джошуа.

Ми бачимо, скільки спортсменів їдуть і перемагають. Ми зробимо все, щоб вони виїжджали. Зараз Олександр Усик поїхав тренуватись, у нього буде бій за звання чемпіона світу. Для нас дуже важливо, щоб він переміг і ще раз сказав на весь світ, що він завжди буде проти війни і він за мир. Це для нас дуже важливо, — розповів міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Промоутер Ломаченка Егіс Клімас згодом повідомив, що боксер залишив межі України згідно з чинним законодавством як батько трьох дітей.

Коли саме відбудеться поєдинок двох боксерів, наразі невідомо. Але раніше промоутер британця Едді Гірн повідомляв, що бій може відбутися у червні.

Нагадаємо, Усик у вересні 2021 року став чемпіоном світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF, здобувши перемогу над британцем Ентоні Джошуа. І мав провести проти британця титульний захист -Джошуа скористався своїм правом на реванш.

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24 лютого Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, тож Усик вступив у лави територіальної оборони.

Згодом українська влада розпочала надавати дозвіл спортсменам виїжджати з країни для участі у міжнародних змаганнях.