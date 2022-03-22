Ломаченко отказался от боксерского боя – остается защищать Украину

https://racurs.ua/n168695-lomachenko-otkazalsya-ot-bokserskogo-boya-ostaetsya-zaschischat-ukrainu.html

Ракурс

Василь Ломаченко, відомий український боксер, відмовився від поєдинку з Джорджем Камбососом-молодшим.

Бій був запланований ще до повномасштабного вторгнення Росії. Боксер вирішив залишитися на Батьківщині та захищати Україну. Про це повідомив промоутер Лу ДіБелла, якого цитує ESPN.

За словами промоутера, бій, який зараз переживає Ломаченко — важливіший за будь-який боксерський поєдинок.

У нас немає нічого, крім величезної поваги до його рішення, — зазначив він.

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос із розумінням сприйняв рішення Василя Ломаченка не покидати Україну під час війни з росією.

Я поважаю твоє рішення і повністю розумію його. Я молюся за тебе та твою країну. Будь ласка, залишайся у безпеці. І одного разу, коли я витру підлогу Девіном Хейні, ми проведемо бій між двома справжніми чемпіонами. Благослови тебе Бог, — написав австралієць Джордж Камбосос у твіттері.

Ломаченко погодився на бій із Камбососом на 5 червня у Мельбурні, але дворазовий олімпійський чемпіон вирішив залишитися в Україні зі своєю сім'єю під час війни проти Росії. Боксер служить в теробороні України.

.

Нагадаємо, Олександр Усик та Василь Ломаченко отримали дозвіл залишити Україну заради проведення чемпіонських боїв.

Джерело: ESPN