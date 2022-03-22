Заминированную площадь территории Украины рашистами установили. Фото: focus.ua

https://racurs.ua/n168694-zaminirovannuu-ploschad-territorii-ukrainy-rashistami-podschitali-sapery.html

Ракурс

В Україні потрібно розмінувати понад 82 тис. кв. км територій.

Станом на 21 березня експерти підрахували, що орієнтовна загальна площа небезпечних територій (підозрювані та підтверджені райони, які забруднені вибухонебезпечними предметами) України, складає щонайменше 82 тис. 525 кв. км. Це лише попередні розрахунки. Про це повідомила Асоціація саперів України у Facebook.

Підрахунок вівся спільно з оператором протимінної діяльності Demining Solutions. Експерти наголошують, що вищевказана цифра становить майже 14% від усієї території країни. Потенційно небезпечними є південь та схід країни, а також Київська та Чернігівська області.

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Нагадаємо, російська федерація замінувала рекомендовані шляхи для комерційних суден від Босфору до Одеси і повідомила, що це українські міни. У Києві переконані, що росіяни намагаються перешкодити морському трафіку комерційних суден в Чорному морі.