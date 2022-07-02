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Ракурс
В Україні розпочалася вступна кампанія

Вступна кампанія-2022 розпочалася — відкрито реєстрацію електронних кабінетів

2 лип 2022, 12:39
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В Україні вчора, 1 липня, розпочався основний етап вступної кампанії 2022 року.



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Вже відкрито реєстрацію електронних кабінетів для випускників 11-х класів на сайті vstup.edbo.gov.ua. Про це у своєму Telgeram-каналі сьогодні, 2 липня, повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

За словами Шкарлета, вступники зможуть подавати заяви до закладів вищої та фахової передвищої освіти в онлайн-режимі з 29 липня.

Перед початком реєстрації електронних кабінетів радимо майбутнім студентам уважно ознайомитися з інструкціями. Реєстрацію буде відкрито впродовж усього часу подання заяв, тож не поспішайте створювати кабінет у перші дні, — наголосив міністр.

Рекомендація для вступників, які мають право на пільгу: до початку подання заяв необхідно звернутися до найближчого закладу освіти з підтверджуючими документами, — додав Шкарлет.

Джерело: Ракурс


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