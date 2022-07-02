В Україні розпочалася вступна кампанія

https://racurs.ua/ua/n172292-vstupna-kampaniya-2022-rozpochalasya-vidkryto-reiestraciu-elektronnyh-kabinetiv.html

Ракурс

В Україні вчора, 1 липня, розпочався основний етап вступної кампанії 2022 року.

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Вже відкрито реєстрацію електронних кабінетів для випускників 11-х класів на сайті vstup.edbo.gov.ua. Про це у своєму Telgeram-каналі сьогодні, 2 липня, повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

За словами Шкарлета, вступники зможуть подавати заяви до закладів вищої та фахової передвищої освіти в онлайн-режимі з 29 липня.