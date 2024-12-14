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Серия российских ударов по украинской энергетике – шантаж Кремля по принятию выгодных ему политических решений

Серия российских ударов по украинской энергетике — шантаж Кремля по принятию выгодных ему политических решений

14 дек 2024, 18:22
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Аналітики Інституту вивчення війни вказують на те, серія російських ударів по українських енергетичних об'єктах є частиною ширшої кампанії, спрямованої на заморожування України взимку та прийняття політичних рішень, вигідних Кремлю.


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Протягом доби 12−13 грудня російські війська здійснили найбільшу з початку війни серію ракетних та безпілотних ударів по Україні, спрямованих переважно на українську енергетичну інфраструктуру.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил за цей період виявлено 287 засобів повітряного нападу противника — 94 ракети та 193 БпЛА.

Український енергетичний оператор ДТЕК повідомив, що російська атака завдала серйозної шкоди тепловим електростанціям, а українська влада повідомила, що російські удари були спрямовані на об'єкти енергетики та критичної інфраструктури в Київській, Одеській, Чернігівській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях.

Источник: Ракурс


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