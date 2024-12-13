россия атаковала Украину 93 ракетами, - Зеленский

https://racurs.ua/n202121-rossiya-atakovala-ukrainu-93-raketami-zelenskiy.html

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росія атакувала Україну 13 грудня 93 ракетами та 200 дронами.

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Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, це один із найбільш масштабних ударів по українській енергетиці.

Серед запущених ракет щонайменше одна була північнокорейська. Вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито завдяки F-16.